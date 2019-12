Uma semana de festas para comemorar os 65 anos de Gramado

A cidade de Gramado inicia, hoje, uma semana de comemoração dos 65 anos de emancipação política do município. O primeiro evento começa às 17h30min, na Rua Coberta, apresentando o lançamento com a exposição Nossa gente, que exibe uma homenagem para 20 personalidades da história da cidade.

A programação continua amanhã, com a apresentação das bandas municipais e ações do Dia da Cultura Gramadense, às 9h, na Escola Senador Salgado Filho (Corte Real, 235). O encerramento da semana é no domingo, a partir das 17h30min, com apresentação da Orquestra sinfônica de Gramado e dos corais do Projeto canta Gramado, além de culto ecumênico na Igreja Nossa Senhora de Lourdes/Várzea Grande (Trab., 15). A última ação é às 19h, com 65 bolos servidos, estes confeccionados pela comunidade, e o canto de parabéns para o município no Museu do Trem (Oscar Wille, 165).