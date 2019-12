'As golpistas' traz stripers unidas contra clientes de Wall Street

Em As golpistas, as atrizes Jennifer Lopez, Constance Wu, Keke Palmer e Lili Reinhart interpretam strippers que, depois da crise econômica de 2008, se unem para virar o jogo contra seus clientes de Wall Street. Inspirado no artigo The hustlers at scores, de Jessica Pressler, o longa conta a história de dançarinas de luxo experientes de Nova Iorque que se organizam para tirar vantagem dos frequentadores mais ricos.

Quando o esquema começa a dar certo, elas embarcam em uma onda de poder e glamour, mas logo a ambição toma conta e ameaça as amizades, ao mesmo tempo em que a lei coloca o plano em risco. As golpistas é escrito e dirigido por Lorene Scafaria. No elenco também estão Julia Stiles, Madeline Brewer, Lizzo e Cardi B.