Espetáculo de circo encerra mostra no Teatro Glênio Peres

Nesta sexta-feira e no sábado, a V Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres (Loureiro da Silva, 255) se encerra com espetáculo de circo contemporâneo Corpo inquieto. As sessões ocorrem às 19h, com entrada franca.

Integrando técnicas de equilibrismo e de manipulação de objetos com dança e as memórias pessoais do artista criador, Vinícius Zucatti, o espetáculo reflete sobre os desejos de fuga do homem para um projeto de vida autêntico, alegre e rico de sentidos. Na peça, há um jogo de construção e desconstrução do cenário.