Circo Híbrido tem série de apresentações no final de semana

O ano de 2019 foi de muitas realizações para o Circo Híbrido. Com sua sede (José do Patrocínio, 280) na Cidade Baixa ampliada, temporada no Theatro São Pedro e no Porto Alegre Em Cena, o grupo encerra o ano com dois espetáculos e um grande Encontro de Circo aberto ao público, com entrada franca. Nesta sexta-feira, sábado e domingo, às 20h30min, ocorrem as sessões de Auto estima delirante, espetáculo anual de dança aérea da Escola Circo Híbrido, que já está em sua 8ª edição. Ingressos na hora a R$ 50,00.

Pensando no contexto atual, em que liberdades individuais estão sendo cerceadas, o coletivo propõe uma dança resistência, que enaltece a potência dos indivíduos em encontros consigo mesmo e com o outro. Auto estima delirante é sobretudo um espetáculo que dá vazão à expressão de um corpo político que se comunica dançando. A criação artística, como exercício do delírio, é a expressão das singularidades.

No dia 14, o grupo apresenta Cabaré Valentin - Teatro Bar Espetáculo, em uma edição comemorativa dos 15 anos do grupo. Tainá Borges, Luís Cocolichio e Lara Rocho recebem convidados no Oculto Bar. Já o encontro aberto será em 22 de dezembro, na sua sede. Mais informações em www.circohibrido.com.