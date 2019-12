Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo é cancelada por falta de verba

'Poesia no Ling' discute obra do israelense Yehuda Amichai

Depois de homenagear poetas como Jorge Luis Borges, Cecília Meireles e João Cabral de Melo Neto, o projeto Poesia no Ling promove uma tarde literária dedicada à leitura, à discussão e à apresentação da biografia e da obra do escritor israelense Yehuda Amichai (1924-2000). Na última edição do ano, o encontro será mediado pelo professor, escritor e poeta Pedro Gonzaga, abordando famosos poemas do autor sobre a tradição e a cultura judaicas.