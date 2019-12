São Francisco de Paula vive fim de semana de Beatlemania

O lago São Bernardo, em São Francisco de Paula, vai irradiar muito rock e paixão pelos Beatles neste sábado e domingo. O São Chico Beatle Festival trará 13 bandas de diferentes regiões, em mais de 20 horas de música, sempre com entrada franca.

Entre os destaques, bandas consagradas como Tequila Baby e Rock de Galpão, que devem misturar seus próprios sucessos a interpretações de clássicos dos Fab Four. Bastian Band (rock e blues), Chaise Brothers (folk e pop sessentista) e The Travellers (country rock) trarão clássicos de outros estilos, mas introduzindo algo do quarteto de Liverpool no repertório.

Vindo da Argentina, o Star Beetles radicou-se no Brasil e promete muitas mudanças de figurino. Natural de São Francisco de Paula, a Lareirau insere sonoridades brasileiras nos sons de Lennon e McCartney. Parlophone B7, Dinossauro Jack, Barba & Blues, Mersey Beat, Boss & Ela e Sogro Inglês completam a lista de shows.

Os beatlemaníacos terão à disposição uma área coberta de 1.400 metros quadrados, com lounges externos. O evento traz também ações voltadas à sustentabilidade e uma área gastronômica, com food trucks e cerveja artesanal.