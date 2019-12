Xande de Pilares abre temporada de verão na Banda Saldanha

Para comemorar o Dia Nacional do Samba e abrir a temporada das segundas-feiras de verão na Banda Saldanha (Padre Cacique, 1.355), o show desta segunda-feira (2) no local é de Xande de Pilares, em programação especial a partir das 12h. Ingressos de R$ 40,00 a R$ 80,00 nas Óticas Diniz ou pelo site https://minhaentrada.com.br

Outra atração da Saldanha já confirmada para este mês é a apresentação de Bebeto, no dia 15 de dezembro. Mais informações no link facebook.com/bandasaldanha via Messenger.