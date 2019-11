Quinta edição do Santa Maria Sesc Circo celebra o fascínio do picadeiro

Poucas manifestações artísticas são tão intimamente ligadas com a exuberância e a alegria do que o circo. Pensados para celebrar a arte que acontece debaixo da lona, os seis dias do Santa Maria Sesc Circo tiveram um início à altura nesta terça-feira (26). Após o já tradicional cortejo, que abre a festa convidando os moradores a irem ao circo, todos entraram na tenda armada na Gare da Estação de Santa Maria para assistir o espetáculo inaugural, Cabaré Sabatino Brós é 10, da Cia. Irmãos Sabatino.

O evento é promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc e pela Prefeitura de Santa Maria, com financiamento da Corsan. Toda a programação é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos.

O cortejo de abertura reuniu artistas ligados a várias companhias, em uma colorida e empolgada celebração. O mau tempo prejudicou o plano inicial, de uma procissão pelas principais vias do centro de Santa Maria, mas a circunstância climática não arrefeceu o ânimo dos presentes. Meninas e meninos, acompanhados pelos pais igualmente sorridentes, faziam questão de conversar e tirar fotos com os palhaços e trapezistas, em uma demonstração clara de como o fascínio do circo segue vivo e forte.

Festival em Santa Maria vai até domingo./ Foto: Ronald Mendes/ Divulgação/ JC

O clima descontraído contagiou a todos. Até mesmo o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, entrou na brincadeira: ao chamar ao palco o Esquadrão da Alegria, que leva a palhaçaria para pacientes em hospitais, disse que eles eram "as grandes autoridades" presentes, e interagiu com os artistas enquanto fazia seu discurso de abertura. "Santa Maria está de parabéns. Acreditamos muito nesse evento, que enche de alegria essa cidade", reforçou a secretária de Cultura, Esporte e Lazer do município, Marta Zanella.

Abrindo as atividades no picadeiro, a Cia. Irmãos Sabatino comemorou seus 10 anos de atividade unindo acrobacias aéreas, palhaçaria, música e muita interação com o público. Tudo isso mantendo um certo discurso de caráter social, que reforçava a arte como forma de despertar nas pessoas a capacidade de sonhar e ir além. Um dos números uniu equilibrismo a uma narrativa poética sobre a experiência de ser mãe, enquanto outra cena reforçou o caráter ecologicamente correto do espetáculo, substituindo os animais selvagens do passado por um simpático leão de pelúcia. O último número, quando os irmãos Martin e André Sabatino se unem na barra fixa, arrancou gritos de admiração dos presentes. O fascínio das crianças, que pediam o tempo todo para participar como voluntárias em alguns números, contagiava visivelmente os mais velhos, que se divertiam e interagiam com a mesma vibração.