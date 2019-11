Morre músico porto-alegrense Alexandre Vieira, aos 54 anos

Faleceu nesta segunda-feira (25) o músico porto-alegrense Alexandre Vieira, aos 54 anos. Ele estava em tratamento de um câncer no pâncreas descoberto há poucos meses.

A notícia pegou os integrantes da cena musical gaúcha com uma triste surpresa. Vieira era doutor em Educação Musical pela Ufrgs. Nascido na Capital, onde também desenvolveu sua carreira artística, Vieira era músico e educador musical. Foi professor do projeto Prelúdio e era docente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS).

O músico iniciou projetos de canção autoral ainda na década 1980 e teve colaborações da cena local como Mário Falcão, Zé da Terreira, Leandro Maia e Karine da Cunha. Entre 1998 e 2002, participou do quinteto popular de câmara Café Acústico – vencedor de dois Prêmios Açorianos de Música. Em 2005, lançou pela internet o álbum Chacarera Blues. O último disco, Novo, foi lançado em 2017 e contou com a participação de Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, entre outros intérpretes e instrumentistas.

O velório ocorre no Crematório Metropolitano, nesta terça-feira (26), das 11h às 15h.