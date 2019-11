Elizabeth Bishop é a 1ª estrangeira a ser autora homenageada pela Flip

Do átrio de seu apartamento no Rio de Janeiro, Elizabeth Bishop via o mar do Leme e uma paisagem que afirmou não ser "a cidade mais bela do mundo, apenas o lugar mais belo do mundo para uma cidade". Quarenta anos após a sua morte, a escritora americana está de volta a esse lugar.

Ou quase - desta vez, ela estará a cerca de 260 quilômetros do Leme. Bishop acaba de ser anunciada como a homenageada da 18ª edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que ocorre de 29 de julho a 2 de agosto de 2020.

Considerada uma das principais poetas recentes dos Estados Unidos, a escritora é o primeiro nome internacional a ser celebrado pelo evento. "Além de ser uma das grandes autoras do século 20, ela tem um olhar estrangeiro e conflituoso em relação ao Brasil", justifica Fernanda Diamant, responsável pela programação pelo segundo ano seguido.

Bishop viveu 20 anos no país, de 1951 a 1971, com temporadas no Rio, em Petrópolis, na serra fluminense, e em Ouro Preto, no interior mineiro.

Nascida em 1911 e com quase toda a vida dedicada à poesia, a escritora publicou só cerca de cem poemas - o que é creditado ao seu perfeccionismo e à sua autocrítica, que a deixavam mostrar só o que tivesse de melhor.

No meio desses versos, o Brasil surge em imagens como o Carnaval, a cadela com "tetas cheias de leite", o ladrão do morro da Babilônia, os mendigos jogados num canal, a cerveja, o chouriço, as biroscas.

"Fora isso, a Flip foi criada por uma estrangeira", acrescenta Diamant, lembrando Liz Calder, britânica que foi uma das idealizadoras do evento.

A defesa da curadora se deve à repercussão e à resistência causadas pela escolha de Bishop, sobretudo nas redes sociais. Em outubro, Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo, antecipou que a poeta seria a homenageada da próxima Flip, o que foi desmentido na época pela organização.

"Naquele momento, ainda estávamos trabalhando com três nomes", conta Diamant. A resistência partiu de três grupos em especial. Primeiro os nacionalistas, que reclamaram do nome estrangeiro e questionaram se não havia mais brasileiros disponíveis. Na opinião de Diamant, porém, a homenagem não é uma desfeita à literatura nacional.

"A Flip sempre traz muitos estrangeiros, e Bishop observou o que se passava por aqui. Não vamos tirar os olhos do país, mas precisamos nos comunicar com todos", afirma.

A segunda resistência veio de quem esperava um autor mais ligado a causas identitárias --caso de Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que coroaria anos de esforços da Flip para se tornar mais diversa e menos elitista. "A programação não vai abandonar o que está sendo feito, independentemente do homenageado. No caso da Bishop, ela é uma poeta homossexual, embora isso não tenha sido a razão central da escolha", diz Diamant.

No Brasil, a americana viveu um relacionamento com a arquiteta Lota de Macedo Soares, que idealizou a construção do Aterro do Flamengo, no Rio.

Por último, um terceiro grupo lembrou o apoio de Bishop ao golpe militar de 1964. Na época, em cartas ao escritor americano Robert Lowell, a poeta afirmou que havia ocorrido uma "revolução rápida e bonita" no Brasil e que a suspensão de direitos "tinha de ser feito, por mais sinistro que pareça".

"Era um momento de muita polarização. Essas opiniões vinham da turma com quem ela andava por aqui --o que chocou alguns amigos americanos, todos eles democratas, como ela", conta Paulo Henriques Britto, que traduziu cartas e poemas de Bishop no Brasil.

Mesmo diante das controvérsias, o poeta e tradutor vê mais argumentos a favor da escolha do que contra ela. "Além de ter tematizado o Brasil, Bishop é uma poeta muito boa", diz. "Ela une a forma fixa com a linguagem oral do projeto modernista, como se escrevesse em americano, não em inglês."

Outros nomes do mercado também viram a opção com bons olhos --para alguns, é a maior oxigenação do evento desde que Ana Cristina César foi homenageada, em 2016.

"Embora a fila de autores brasileiros a serem homenageados ainda seja longa, a opção por Bishop tem a beleza de iluminar uma autora do primeiro time da poesia universal", acredita Cassiano Elek Machado, diretor editorial da Planeta no Brasil e ex-curador da Flip.

"É uma leitura deliciosa, uma poesia sem solenidade, que dialogou com poetas brasileiros de seu tempo como Drummond e Bandeira", diz Paulo Werneck, fundador da revista Quatro Cinco Um e também ex-curador do festival. "Se proporcionar apenas a reedição de suas cartas, já valeu."

Outros escritores festejados: