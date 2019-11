Ballet Vera Bublitz celebra o Natal com 'O Quebra-Nozes'

Um clássico de Natal apresentado pela mais tradicional escola de dança de Porto Alegre. Para encerrar as celebrações pelos 40 anos do Ballet Vera Bublitz, será encenado O Quebra-Nozes, um dos três balés compostos pelo russo Tchaikovsky, no século XIX. O espetáculo terá dupla apresentação neste domingo (30), às 15h e às 19h30min, no Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8.787). Ingressos entre R$ 100,00 e R$ 110,00 - antecipados nas sedes da companhia (Corte Real, 227 e Lucas de Oliveira, 158).

A diretora Vera Bublitz destaca a escolha da peça clássica por encantar crianças e adultos no mundo inteiro. É a terceira vez que a escola a apresenta com seus bailarinos. A primeira foi em 1992 e a segunda vez, em 2009, nas comemorações dos 30 anos do ballet em Porto Alegre.