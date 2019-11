Leandro Selister recebe prêmio de Design por projeto da Fenadoce de Pelotas

O artista visual gaúcho Leandro Selister recebeu a medalha de Bronze do 9º Brasil Design Award nesta quinta-feira (21), pelo projeto desenvolvido para a 27ª Fenadoce de Pelotas, neste ano. Ele foi destaque na Categoria Design de Ambientes - Design de Exposições e Instalações. Organizada pela Associação Brasileira de Empresas de Design – ABEDESIGN, a cerimônia de premiação mais abrangente do design nacional ocorreu no Museu da Casa Brasileira em São Paulo.

O projeto visual e cênico para a Fenadoce foi criado a partir do tema Patrimônio Nosso, abordando o tombamento e o registro da tradição doceira da cidade da região Sul do Estado pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro material e imaterial. Cinco cenários foram desenvolvidos para o Espaço Arte do Doce, com representações iconográficas do Patrimônio Pelotense Material: o Mercado Central, a Biblioteca Pública, o Chafariz das Nereidas e o Theatro Sete de Abril. Já o Patrimônio Imaterial foi representado na cozinha do Museu do Doce.

Através de encenações, performances e coreografias, o grupo de 17 atores apresentou uma releitura da cultura e tradição de Pelotas nascida no século XVIII com a implantação das primeiras charqueadas, que possibilitaram a chegada ao Sul do País de uma riqueza nacional: o açúcar, mostrando a peculiar interligação entre os opostos (sal e açúcar, rural e urbano, material e imaterial) interagindo com os cenários criados. A criação dos cenários ofereceu um ambiente lúdico e despertou o sentido de pertencimento necessário para a compreensão da importância e significado que esse patrimônio representa cultural e economicamente para a sociedade pelotense.

O troféu tem o objetivo de reconhecer e destacar a capacidade criativa e inovadora do design na economia e no cenário nacional. Selister explica a importância do reconhecimento: “De todos os prêmios que já recebi na vida, esse tem um valor especial, pois contempla uma cidade inteira e valoriza um projeto desafiador desenvolvido pelo CDL de Pelotas há 27 anos. Ele é especial porque envolveu algo que não temos como mensurar ou quantificar: o Amor”, vibra o artista.

Mais detalhes sobre o projeto podem ser conferidos no vídeo do canal do artista no YouTube: Leandro Selister - Arte em Adesivos

O artista que transforma o patrimônio histórico em séries pop

Selister recebeu prêmio Brasil Design Award, distinção da Associação Brasileira de Empresas de Design

LEANDRO SELISTER/DIVULGAÇÃO/JC

Leandro Selister é artista visual com bacharelado pelo Instituto de Artes da Ufrgs. Já realizou diversas exposições individuais, participou de mostras coletivas e recebeu diversas premiações em salões e editais de arte, fotografia e design.

Publicou três livros: Cotidiano, Intervenções na Trensurb em Porto Alegre (2002), Tique-taque, tremor das pequenas coisas (2004/2014 e Há tempo atento ao tempo (2010, financiado pelo Fumproarte/Porto Alegre. Desde 2013, dedica-se também à pesquisa com fotografia com o uso de smartphones, o que vem lhe rendendo premiações e menções nacionais e internacionais.