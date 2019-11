Leilão busca recursos para erguer sede de museu de arte no 4º Distrito

Com a finalidade de arrecadar recursos para a construção da nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs), a Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea do RS (AAMACRS), em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, promoverá um leilão de aproximadamente 130 obras doadas por 106 artistas, na próxima terça-feira (19).

O evento será aberto ao público e vai ocorrer na ala residencial do Palácio Piratini, a partir das 21h. Para arrecadar mais recursos, um coquetel com convite a R$ 500,00, cuja renda será exclusivamente destinada às obras da futura sede, antecederá o leilão.

O novo prédio do Macrs, que será construído em um terreno doado pelo governo no 4º Distrito da Capital, terá mais espaço para o acervo de obras contemporâneas, afirma o diretor da AAMACRS, Marcio Carvalho. A ideia, segundo o diretor, é usar o valor obtido no pregão também para a manutenção do local.

O projeto foi realizado por cinco arquitetos gaúchos, sendo dois de Porto Alegre, dois de Caxias do Sul e um de Santa Maria. Conforme explica a caxiense Daniela Bortolotto, uma das coautoras, o terreno tem área de 2,252 metros quadrados, com um pavilhão de 870 m².

Atualmente, o prédio da Macrs fica hoje no 6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana, no Centro Histórico de Porto Alegre. O acervo do local tem cerca de 1,2 mil obras. Mesmo com a inauguração da nova sede, o museu permanecerá com sua posição na Casa de Cultura.

Obra de Emanuel Monteiro será uma das oferecidas no remate. Divulgação/JC

O leilão terá 100% das receitas revertidas para a construção do museu. "Questionados se exigiriam alguma contrapartida pelas doações, todos os artistas negaram qualquer oferta", ressaltou Carvalho, que destacou a relevância cultural do projeto "para as futuras gerações" do Rio Grande do Sul.