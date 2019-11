Scorsese dirige elenco de peso em 'O irlandês'

O drama policial O irlandês, de Martin Scorsese, é estrelado por um elenco de peso: Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. A trama é uma saga épica do crime organizado na América do pós-guerra, contada pelos olhos do veterano da Segunda Guerra Mundial Frank Sheeran, um traficante e assassino que trabalhou ao lado de algumas figuras notórias do século XX.

O irlandês narra um dos maiores mistérios não resolvidos da história norte-americana: o desaparecimento do lendário chefe sindical Jimmy Hoffa. A obra mostra uma jornada monumental pelos corredores ocultos do crime organizado, seu funcionamento interno, as rivalidades e as conexões com a política convencional.

Uma reflexão sobre os laços ocultos entre o crime organizado e as elites políticas norte-americanas, o novo filme de Scorsese conta com o diretor de fotografia mexicano Rodrigo Prieto.