Novo filme de Scorsese recebe três sessões diárias no Guion Center

O Irlândes, filme dirigido por Martin Scorsese, recebe uma semana com três sessões diárias no Guion Center (Gen. Lima e Silva, 776), do dia 14/11 a 20/11. Os ingressos são adquiridos diretamente na bilheteria do cinema. A distribuição do filme nas salas nacionais é feita pela 02 Play, selo da produtora O2 Filmes.