Cinema experimental é destaque na Pinacoteca Ruben Berta

A Pinacoteca Ruben Berta (Duque de Caxias, 973) recebe nesta quinta-feira (7/11), às 19h, a segunda edição da mostra Panorama Internacional - videoarte e cinema experimental. Com curadoria de Muriel Paraboni, o evento traz neste ano 16 filmes de artistas de 11 países, todos destacados no circuito internacional, em um apanhado que busca valorizar trabalhos autorais e de natureza artística. A entrada é franca e, após a exibição, ocorre bate-papo sobre os filmes e a produção cinematográfica contemporânea.

Os destaques ficam por conta de obras como Meteorito (2018), do mexicano Mauricio Sáenz, e The knits, da artista canadense Lisa Birke, ambos exibidos em vários festivais internacionais. O premiado The divine way, da italiana radicada na Alemanha Iladia Di Carlo, também está na seleção. As produções transitam entre propostas políticas e temáticas intimistas e existenciais, sem sacrificar o espaço para olhares sensoriais sobre a experiência cotidiana.