Feira tem serviço para despachar livros para cidades do interior gaúcho

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Já pensou em comprar um livro ou mais na Feira do Livro de Porto Alegre, que abriu nesta sexta-feira (1) e vai até 17 deste mês, para presentear um familiar ou amigo e enviar por ônibus para o destino? E com uma vantagem: fazer o despacho na feira mesmo, sem ter de ir até a rodoviária?

O serviço é uma das novidades deste ano na Praça da Alfândega. Um quiosque do serviço de encomendas rodoviárias já está funcionando no coração da feira. A estrutura foi montada pelas integrantes da Associação Gaúcha de Pequenas e Médias Empresas Transportadoras de Passageiros (AGPM). O quiosque fica ao lado do estande de informações.

Será possível enviar até cinco livros por R$ 6,50 que serão despachados nos bagageiros dos ônibus que fazem linhas intermunicipais. "Um serviço agregador para que que os visitantes da Feira enviem livros para parentes e amigxs em outras cidades", descreveu a AGPM, em nota para divulgar o serviço. Quem comprar livros a serem autografados por meio do site da Câmara do Livro de Porto Alegre também poderá contratar o transporte.

Segundo a associação, a iniciativa ajuda o evento a "ultrapassar as fronteiras da cidade para alcançar o Estado inteiro". No quiosque, também haverá venda de passagem de ônibus.

Outra iniciativa é a arrecadação de livros para doação que vai ocorrer em estações rodoviárias. A campanha vai até 30 de novembro. Os livros arrecadados serão entregues ao Banco de Livros, da Fundação Gaúcha de Bancos Sociais.