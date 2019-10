Adufrgs promove seminário sobre reforma da Previdência e sistema tributário

O Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul (Adufrgs Sindical) promove, nesta sexta-feira (1º), um debate sobre desigualdade econômica e o sistema tributário do Brasil. Com o tema A Reforma que o Brasil precisa, o evento pontua as mudanças que ocorrerão com a Reforma da Previdência e apresenta uma alternativa de reforma tributária.

O debate é gratuito e não há necessidade de inscrição. Ele ocorrerá na sede da Adufrgs (Rua Barão do Amazonas, 1581), em Porto Alegre. A iniciativa é uma parceria do sindicato com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e a Frente Gaúcha em Defesa da Previdência Social.

Serão realizadas duas mesas, uma sob o tema A Reforma Tributária Solidária, a partir das 14h, e outra com o tema Os Impactos da Reforma da Previdência para os Servidores Públicos, a partir das 15h30min.

Na primeira etapa, a Anfip deve vai apresentar uma proposta de reforma tributária que propõe a redução dos impostos sobre o consumo e o aumento dos impostos sobre as grandes riquezas.