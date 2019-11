Porto Alegre e Florianópolis recebem 1ª Bienal Afro no Sul

O Instituto Black Brazil Art, em colaboração com os governos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apresenta a 1ª Bienal Black Brazil Art, de terça-feira (5/11) até fevereiro de 2020. O tema desta edição é Mulheres (in)visíveis.

Com entrada franca, o evento reúne mais de 300 obras de 150 artistas plásticos de todo o País, que serão apresentadas em Porto Alegre e Florianópolis. O acervo exposto em diversos museus e galerias inclui pinturas, esculturas, vídeo arte, instalações, entre outros trabalhos. Mesas de debate, intervenções e performances também estão na agenda das duas cidades. A bienal tem curadoria da museóloga porto-alegrense Patricia Brito. Mais informações no link bit.ly/bienalblack

Na capital gaúcha, as exposições se desenvolvem em sete espaços culturais: Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, Memorial do RS, Fotogaleria Virgílio Calegari Casa de Cultura Mario Quintana, Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, Museu Julio de Castilhos, Museu da Ufrgs e Aberto Caminho de Artes. Estão previstas também intervenções artísticas no Instituto Federal da Restinga, Quilombo do Areal e Vila Flores.