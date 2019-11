Série 'Viola e tambor', coproduzida por estúdio gaúcho, estreia no Disney Junior

O canal Disney Junior estreia nesta terça-feira (19) a série Viola e tambor, produzida pelo estúdio de animação porto-alegrense Hype, em parceria com o chileno PunkRobot. A direção é de Antonia Herrera e María Elisa Soto-Aguilar, sócias do PunkRobot, responsável pelo curta Bear story (2014) - primeira animação latino-americana a vencer um Oscar. Pato Escala (Bear story) e Gabriel Garcia (Ed) dividem a produção-executiva.

Viola e tambor é uma série de televisão voltada para o público pré-escolar, com idades de três a seis anos. A primeira temporada é composta por 52 episódios, cada um deles com cinco minutos de duração. A produção conta a história de Viola e Tambor, dois instrumentos musicais que são amigos inseparáveis. Eles vivem em uma pequena cidade junto com outros instrumentos, onde brincam e se divertem em diversas aventuras com seus amigos. O projeto da animação também prevê o desenvolvimento de um game.