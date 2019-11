Animação 'A Família Addams' é inspirada nos quadrinhos originais

Na semana do Halloween e do Dia dos Mortos, uma das atrações na sala escura é a animação A Família Addams. Com direção da dupla Conrad Vernon (de Shrek 2) e Greg Tiernan, a produção hollywoodiana é baseada nos quadrinhos originais da história - lançados na década de 1930 por Charles Addams. Os personagens, que já foram vistos em séries de TV, filmes e até no teatro, retornam à tela grande em desenho animado.