Estreia sexta aventura da saga 'O exterminador do futuro'

Sexta aventura da saga, O exterminador do futuro: Destino sombrio se passa após os acontecimentos de O exterminador do futuro 2: O julgamento final (1991). Além de trazer Linda Hamilton de volta ao papel de Sarah Connor após 28 anos, o filme também marca o retorno do produtor James Cameron à franquia. Sarah quer resolver algumas pendências do passado com velhos amigos.

Para o diretor Tim Miller (Deadpool) ver Arnold Schwarzenegger (que interpreta novamente o papel icônico de T-800) e Linda em cena foi uma experiência única. "Assistir nos monitores é uma emoção para o nerd que habita em mim, foi difícil acreditar no que estava acontecendo: 'Estou fazendo um filme do Exterminador do futuro!'."