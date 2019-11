Otto Guerra faz uso do humor ácido para abordar temas atuais

A cidade dos piratas faz uma mistura underground e caótica entre ficção e realidade sobre as vidas particulares de Laerte Coutinho e Otto Guerra. O filme é construído por meio de uma série de referências dos quadrinhos de Laerte, e do cinema do próprio diretor, além de buscar através da história do Brasil - inclusive fatos associados à história recente - fazer uma reflexão sobre arte, cultura pop e política.

A animação é desenvolvida a partir de personagens dos famosos quadrinhos Piratas do Tietê, que passam a ser rejeitados por sua criadora, Laerte, quando ela se afirma transgênero, assumindo sua identidade feminina. Já o diretor encara a morte após ser diagnosticado com câncer. Cria-se, então, um abismo caótico entre ficção e realidade, com humor ácido e críticas atuais.

O longa conta com as vozes de Marco Ricca e Matheus Natchtergaele.