Ana Pregardier lança livro infantil em formato inédito

Ana Pregardier lança nesta quuinta-feira (31/10) #eraumavez, primeiro livro multiverso infantil bilíngue, inédito no Brasil. A sessão de autógrafos ocorre às 18h30min, no Bistrô Variettá, no Shopping Praia de Belas (Praia de Belas, 1.181). A obra, um livro-jogo com várias realidades, é direcionada às crianças, e tem como principal objetivo despertar nelas o significado dos conceitos de amor, lealdade, gentileza e honestidade. Para estimular a leitura, é utilizada na publicação a tecnologia de realidade aumentada.