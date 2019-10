Livro coletivo homenageia Millôr Fernandes

Os cronistas participantes da master class Santa Sede deste ano autografam o livro Por cima é Millôr - minicrônicas, aforismos e outras (ins)pirações (Metamorfose, 176 págs., R$ 35,00) nesta quinta-feira (31/10), às 19h30min, no Apolinário (José do Patrocínio, 527). A recepção acontece no mesmo bar onde as histórias foram escritas, durante encontros entre março e agosto deste ano. Ao todo, são 14 autores homenageando o saudoso guru do Méier, no Rio de Janeiro, em um volume que traz os formatos sucintos de literatura privilegiados pelo escritor.