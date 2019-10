Café Fon Fon recebe o pianista Cristovão Bastos

Um dos maiores compositores e arranjadores brasileiros, o pianista Cristóvão Bastos traz sua música ao Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) neste final de semana. As apresentações acontecem na sexta-feira (1/11) e no sábado (2/11), ambas a partir das 21h30min. Ingressos antecipados, a R$ 75,00, podem ser adquiridos no site Sympla; no dia de cada espetáculo, as entradas custarão R$ 90,00 e estarão disponíveis no local. Reservas pelo telefone (51) 99880-7689.

Parceiro de nomes como Aldir Blanc, Paulinho da Viola e Luciana Rabello, Cristovão Bastos terá o apoio dos músicos Luizinho Santos (sax/flauta), Edu Safi (contrabaixo) e Lucas Fê (bateria). No repertório, canções de seus discos anteriores, Avenida Brasil (1997) e Gafieira suburbana (2008), além de composições de sua autoria registradas por grandes intérpretes. Entre elas, Tua cantiga, composta em parceria com Chico Buarque e escolhida como Melhor Canção do Prêmio da Música Brasileira em 2018.