Celebrando 50 anos de poesia, Élvio Vargas lança o livro 'Clara anatomia lírica'

Como forma de comemorar seus 50 anos de poesia, o poeta Élvio Vargas lança o livro Clara anatomia lírica. O evento acontece nesta terça-feira (29/10), às 18h, no mezanino da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), com entrada gratuita.

A obra é constituída de duas partes: a primeira é de poemas, enquanto a segunda, intitulada pelo autor como Outros textos, reúne escritos curtos com marcas de linguagem poética bastante presente. Em seu texto Bálsamo, ele explica que "Versos, Poetas, destinos alimentam-se nas algas noturnas de suas próprias expiações - mergulham e voam pelos oceanos invisíveis da alma humana".

Com três livros publicados - Almanaque das estações (1993), Água do sonho (2006) e Estações de vigília e sonho (2013) - e participações em outras publicações, inclusive no exterior, Élvio Vargas teve poemas traduzidos para alemão, espanhol, francês e inglês. Patrono da Feira do Livro de Alegrete em 2007 e homenageado em 2011, ele ocupa a cadeira número seis da Academia Rio-Grandense de Letras.