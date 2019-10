O que fazer no fim de semana em Porto Alegre

A sessão Olha Só! no Finde mostra que o fim de semana está movimentado e com opções de lazer na área cultural em Porto Alegre de todos os estilos, de música com atrações como Milton Nascimento e até Xuxa, além de festival de banda covers e festival Samsung Best of Blues, na orla do Guaíba. Também tem teatro e mostras de arte. Te liga no que vai rolar:

Música

Milton Nascimento: Um dos marcos definitivos na música brasileira, o álbum Clube da Esquina (1972) está no centro da turnê que Milton Nascimento traz a Porto Alegre nesta sexta-feira (25). O consagrado cantor e compositor, que concebeu o LP ao lado de Lô Borges, estará no Auditório Araújo Vianna. Um dos marcos definitivos na música brasileira, o álbumestá no centro da turnê que Milton Nascimento traz a Porto Alegre nesta sexta-feira (25). O consagrado cantor e compositor, que concebeu o LP ao lado de Lô Borges, estará no Auditório Araújo Vianna. Como ir

Covers: O Theatro São Pedro será palco da primeira edição do Memories Music Festival trará homenagens aos Beatles (com o show da Beatles Big Band, de São Paulo), Pink Floyd (a cargo dos brasilienses da iFloyd) e Bee Gees (com a Bee Gees Brazil). Sessões desta sexta (25) até domingo (27). O Theatro São Pedro será palco da primeira edição dotrará homenagens aos Beatles (com o show da Beatles Big Band, de São Paulo), Pink Floyd (a cargo dos brasilienses da iFloyd) e Bee Gees (com a Bee Gees Brazil). Sessões desta sexta (25) até domingo (27). Como ir

Detonautas: O Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe nesta sexta-feira (25), a partir das 20h, o som da banda Detonautas Roque Clube. Como ir O Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe nesta sexta-feira (25), a partir das 20h, o som da banda

Blues: O Anfiteatro Pôr do Sol, na orla do Guaíba, vai espalhar blues e rock neste sábado (26). A partir das 18h, o local recebe a edição 2019 do festival Samsung Best of Blues, em um evento gratuito e ao ar livre. Conhecido em especial pela sua longa parceria com o vocalista Ozzy Osbourne, Zakk Wylde divide o posto de principal atração com o jovem britânico Kenny Wayne Shepherd, que coleciona honrarias e aparições no topo das paradas internacionais do estilo. Como conferir O Anfiteatro Pôr do Sol, na orla do Guaíba, vai espalhar blues e rock. A partir das 18h, o local recebe a edição 2019 do festival, em um evento gratuito e ao ar livre. Conhecido em especial pela sua longa parceria com o vocalista Ozzy Osbourne, Zakk Wylde divide o posto de principal atração com o jovem britânico Kenny Wayne Shepherd, que coleciona honrarias e aparições no topo das paradas internacionais do estilo.

Elton John: A Orquestra da Ulbra apresenta o concerto Elton John - o grande espetáculo neste sábado (26), a partir das 21h, no Salão de Atos da Ufrgs. Idealizada e conduzida pelo maestro Tiago Flores, a apresentação terá naipes de sopros completos, cordas, bateria, piano e guitarra, além do grupo vocal Takt (formado por 12 vozes) e os solistas Andressa Behenck, Panta, Juliano Barreto e Simone Rasslan. A Orquestra da Ulbra apresenta o concertoneste sábado (26), a partir das 21h, no Salão de Atos da Ufrgs. Idealizada e conduzida pelo maestro Tiago Flores, a apresentação terá naipes de sopros completos, cordas, bateria, piano e guitarra, além do grupo vocal Takt (formado por 12 vozes) e os solistas Andressa Behenck, Panta, Juliano Barreto e Simone Rasslan. Como ir

Xuxa: A nave que marcou a imaginação de gerações estará pousando no Gigantinho (Padre Cacique, 891) neste sábado (26). A partir das 19h, Xuxa estará no palco com seu Xuxa-Xou. O show celebra os 36 anos da apresentadora na televisão. A nave que marcou a imaginação de gerações estará pousando no Gigantinho (Padre Cacique, 891) neste sábado (26). A partir das 19h, Xuxa estará no palco com seu. O show celebra os 36 anos da apresentadora na televisão. Como ir

Teatro

Martha Medeiros: Uma reflexão sobre os tempos atuais feita a partir de um olhar cômico. Baseado na obra da cronista Martha Medeiros, o texto de Simples assim tem adaptação assinada pela própria, ao lado de Rosane Lima, contando com apresentações na sexta-feira e no sábado, às 21h, e no domingo, às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Com Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro. Uma reflexão sobre os tempos atuais feita a partir de um olhar cômico. Baseado na obra da cronista Martha Medeiros, o texto detem adaptação assinada pela própria, ao lado de Rosane Lima, contando com apresentações na sexta-feira e no sábado, às 21h, e no domingo, às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Com Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro. Veja mais detalhes

A Sbørnia Kontr'Atracka: Nabiha (Simone Rasslan) e Kraunus (Hique Gomez) voltam aos palcos com A Sbørnia Kontr'Atracka com uma sessão única no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), neste domingo (27), às 19h. Nabiha (Simone Rasslan) e Kraunus (Hique Gomez) voltam aos palcos comcom uma sessão única no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), neste domingo (27), às 19h. Veja como ir

Dança

Reutilizáveis: A Transforma Cia de Dança estreia o espetáculo Reutilizáveis corpos descartáveis, com sessões sexta-feira (25), sábado (26) e domingo (27), às 20h, no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307). Como ir A Transforma Cia de Dança estreia o espetáculo, com sessões sexta-feira (25), sábado (26) e domingo (27), às 20h, no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307).

Artes visuais

Exposição: Lilian Maus, artista e professora do Instituto de Artes da Ufrgs, inaugura a exposição Travessia por terra, água e ar nesta quinta-feira (24/10), às 18h30min, na Pinacoteca Aldo Locatelli, no porão do Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10). Lilian Maus, artista e professora do Instituto de Artes da Ufrgs, inaugura a exposiçãonesta quinta-feira (24/10), às 18h30min, na Pinacoteca Aldo Locatelli, no porão do Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10). Veja como visitar

Curtas e rápidas

Carcaça: Mostra de Teatro DAD 2019. Sexta (25), sábado (26) e domingo (27), às 20h, no Lugar (Independência, 745 - subsolo). Gratuito.

Criaturas da literatura: espetáculo da Cia Lumbra no Ponto de Teatro do Instituto Ling (João Caetano, 440). Sextas, às 14h; sábados, às 16h. R$ 40,00. Até este sábado (26).

Homem de lugar nenhum: sextas e sábados, às 20h; domingos, às 18h, na Sala Carlos Carvalho (Andradas, 736 - 2º andar). R$ 40,00. Até este domingo (27).

Intestino: Mostra de Teatro DAD 2019. Esta sexta (250, às 20h, na Sala Qorpo Santo (Eng. Luiz Englert, s/nº). Gratuito.

Malone morre: da Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta FavelA... Sábados, às 20h, no Centro Cultural KZA Terezinha (Santa Terezinha, 711). R$ 40,00. Até 30/11.

Infantil

O enigma das caixas: sábados e domingos, às 16h, no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835). R$ 30,00. Até domingo (27).

Zé Rodrigues: Oliver no Mundo da Fantasia, sábados, às 16h e às 18h30min; O Mágico de Oz, domingos, às 16h; Chapeuzinho Vermelho, domingos, às 17h; A Guarda do Leão, domingos, às 18h. No Teatro Escola Zé Rodrigues (Paulo Setúbal, 117). R$ 50,00 adultos e R$ 20,00 crianças. Até domingo (27).