Xuxa celebra 36 anos de carreira na TV com show no Gigantinho

A nave que marcou a imaginação de gerações estará pousando no Gigantinho (Padre Cacique, 891) neste sábado (26/10). A partir das 19h, Xuxa estará no palco com seu Xuxa-Xou, convidando toda a família para uma divertida viagem no tempo. O show celebra os 36 anos da apresentadora na televisão e promete muita dança, efeitos especiais e personagens icônicos como as Paquitas e o TxuTxucão. Os ingressos, a partir de R$ 108,00, estão à venda no site Uhuu, na Hits Store do Shopping Praia de Belas e na bilheteria do Teatro do Bourbon Country.

A última vez que Xuxa se apresentou em Porto Alegre foi em 2008, no mesmo Gigantinho. Agora, 11 anos depois, retorna com todo o clima de nostalgia e infância que só a eterna Rainha dos Baixinhos pode proporcionar. Ilariê, Lua de cristal, Planeta Xuxa, Arco-íris e um megamix do Xuxa só para baixinhos são alguns dos hits que prometem sacudir o público.