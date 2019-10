Theatro São Pedro recebe festival de bandas cover

O Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N) vai sediar uma viagem pelo passado do rock e do pop neste final de semana. A primeira edição do Memories Music Festival trará homenagens aos Beatles (com o show da Beatles Big Band, de São Paulo), Pink Floyd (a cargo dos brasilienses da iFloyd) e Bee Gees (com a Bee Gees Brazil). Os ingressos, de R$ 40,00 a R$ 120,00 para cada uma das três noites, estão à venda no site e na bilheteria do local.

Os espetáculos começam nesta sexta-feira (25/10), às 21h, com a Beatles Big Band. Os músicos apresentarão o projeto Beatles para crianças com uma abordagem mais adulta, unindo forças com um quarteto de sopros e a cantora Cláudia Bossle para dar arranjos renovados às canções dos Fab Four. No sábado (26/10), às 21h, é a vez da iFloyd, considerada uma das melhores bandas cover de Pink Floyd na América Latina e usando samples para trazer ainda mais fidelidade às versões. No domingo (27/10), às 18h, a Bee Gees Brazil encerra o Memories Music Festival, interpretando com riqueza de detalhes as canções do trio que mexeu com a música pop nos anos 1970.