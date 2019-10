Orquestra da Ulbra presta tributo a Elton John

A Orquestra da Ulbra apresenta o concerto Elton John - o grande espetáculo neste sábado (26/10), a partir das 21h, no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110). Idealizada e conduzida pelo maestro Tiago Flores, a apresentação terá naipes de sopros completos, cordas, bateria, piano e guitarra, além do grupo vocal Takt (formado por 12 vozes) e os solistas Andressa Behenck, Panta, Juliano Barreto e Simone Rasslan. Ingressos, a R$ 80,00 e com opções de meia-entrada, estão à venda no site Eventbrite.

Inspirada pelo sucesso do filme Rocket man, que retrata a vida do astro, a apresentação traz arranjos desenvolvidos especificamente para o formato. O programa contempla alguns dos maiores sucessos do artista, como Rocket man, Sorry seems to be the hardest word, Goodbye yellow brick road e Don't let the sun go down on me.