Milton Nascimento revive clássicos do Clube da Esquina

Um dos marcos definitivos na música brasileira, o álbum Clube da Esquina (1972) está no centro da turnê que Milton Nascimento traz a Porto Alegre nesta sexta-feira (25/10). O consagrado cantor e compositor, que concebeu o LP ao lado de Lô Borges, estará no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) a partir das 21h. Os ingressos, em segundo lote, custam entre R$ 160,00 e R$ 200,00, com opções de meia-entrada, e estão à venda no site Uhuu, na bilheteria do Teatro do Bourbon Country e, havendo disponibilidade, no local da apresentação.

Reunindo jovens músicos de Belo Horizonte, o movimento Clube da Esquina está entre os mais ricos da história da MPB, e cristalizou-se no material que estará na apresentação desta sexta-feira. O repertório trará músicas de Clube da Esquina e de sua continuação, lançada em 1978, incluindo faixas que nunca haviam sido tocadas ao vivo até então. Elogiado até hoje pela crítica especializada, o primeiro disco deve ser priorizado - buscando, nas palavras do próprio Milton Nascimento, "trazer uma ideia que possa unir as pessoas."