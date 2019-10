'A Sbørnia Kontr'Atracka' tem sessão única no Teatro da Amrigs

Nabiha (Simone Rasslan) e Kraunus (Hique Gomez) voltam aos palcos, agora com uma sessão única no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), no domingo (27/10), às 19h, e com ingressos a preços populares (R$ 30,00 - tendo meia-entrada de acordo com a legislação). Um dos espetáculos mais consagrados do Estado, A Sbørnia Kontr'Atracka - 35 anos de Sbørnia tem promoção dentro do projeto Viva a Alegria.

Essa grande comédia é uma continuação de Tangos & Tragédias, que era protagonizada por Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky como Maestro Pletskaya. Na montagem, as tradições e a cultura da ilha flutuante com 35 anos são apresentadas à plateia de forma tipicamente sbørniana, com muita música e humor.