Transforma Cia de Dança propõe reflexão sobre o consumo

A Transforma Cia de Dança estreia o espetáculo Reutilizáveis corpos descartáveis neste fim de semana, com sessões sexta-feira, sábado e domingo, às 20h, no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307). Os ingressos custam de R$ 20,00 a R$ 40,00 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou no local.

Pela primeira vez, a diretora e coreógrafa da companhia, Suzana dÁvila, abre espaço para o aluno e professor Maurício Miranda mostrar sua respectiva trajetória de 20 anos dedicada à dança na direção artística e coreográfica. Explorando a linguagem do jazz e da dança contemporânea, a nova atração discute o impacto dos acúmulos descartáveis presentes no consumo diário estendido nas relações humanas.

De acordo com o diretor, a partir do entendimento de que as pessoas são também reutilizáveis, pode-se construir outra significação às relações com os próprios corpos, com outras pessoas e com o meio ambiente. O figurino do espetáculo foi desenvolvido por várias mãos e se utilizando muitas vezes do plástico, um dos materiais de grande degradação ao meio ambiente, cujo ritmo de reciclagem não acompanha o do consumo.