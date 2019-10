Lilian Maus inaugura exposição na Pinacoteca Aldo Locatelli

Lilian Maus, artista e professora do Instituto de Artes da Ufrgs, inaugura a exposição Travessia por terra, água e ar nesta quinta-feira (24/10), às 18h30min, na Pinacoteca Aldo Locatelli, no porão do Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10). A visitação vai até 10 de janeiro de 2020, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h30min.