Peça 'Simples assim' traz olhar cômico sobre o cotidiano

Uma reflexão sobre os tempos atuais feita a partir de um olhar cômico. Baseado na obra da cronista Martha Medeiros, o texto de Simples assim tem adaptação assinada pela própria, ao lado de Rosane Lima, contando com apresentações na sexta-feira e no sábado, às 21h, e no domingo, às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). As entradas custam entre R$ 50,00 e R$ 140,00.

O espetáculo surgiu por conta de uma comunhão de conceitos que se alinharam. Como explica a atriz Julia Lemmertz, ela e Martha já se "paqueravam" há tempos para realizarem alguma produção juntas. A dramaturgia da escritora com Rosane Lima tomou como base duas coletâneas: Quem diria que viver ia dar nisso (2018) e Simples assim (2015), que reúnem aproximadamente 200 crônicas.

E foi por meio desta pesquisa que se obteve a formulação de dez cenas. "As cenas são entrelaçadas, tendo cerca de duas ou três crônicas interligadas", explica Julia. Esta também foi a oportunidade que a atriz encontrou para atuar sob a direção de Ernesto Piccolo, amigo por mais de 30 anos, mas com quem ainda não havia trabalhado. "É divertido, um diretor bastante presente no processo. E dei trabalho para ele pela amizade", brinca. No elenco, ainda estão Georgiana Góes e Pedroca Monteiro.

Com a adaptação, Rosane e Martha apresentam histórias entrecortadas que abordam temáticas das relações vistas como interpessoais do mundo contemporâneo, retratando um período que está acelerado e é mediado por uma tecnologia de caráter invasivo e de difícil escape. "Desconectamos da vida real e vamos para o ambiente online. Se trata de um olhar bem-humorado e positivo, uma visão carinhosa para o cotidiano", aponta a atriz. Rosane afirma que a estrutura do texto segue um modelo inspirado em A ronda, clássico do austríaco Arthur Schnitzler, contando com cenas que aparentam ser independentes, mas sempre havendo um personagem se repetindo no próximo quadro.

O humor de Simples assim, como observa Julia, funciona em razão de que todos sabem rir de si mesmos, tanto no palco quanto na plateia. "As pessoas percebem que têm diversas semelhanças ou até não apresentam diferença alguma daquilo que está retratado no palco e riem por conta. E este é um objetivo: sermos capazes de rir de nós mesmos. É uma peça bastante realista em sua representação: é um processo que ocorre agora, com personagens reais, mas com elementos ficcionais", argumenta a atriz.

Com estas figuras simultaneamente reais e distópicas, são exibidos um casal que somente interage pelo celular, uma mulher que contrata uma dublê de si mesma e uma jovem que decide ir para Marte e abandonar o amante. "Existem momentos em que nos permitimos viajar um pouco e imaginar a substituição de uma pessoa por outra, mas a ida uma mulher para Marte é palpável: tivemos uma brasileira que comprou passagem para o planeta e não sabe quando irá", afirma Julia.

Em todos estes casos, existe espaço para uma indagação: para onde foi a simplicidade do afeto? O enredo de Martha e Rosane traz reflexões sobre a roda da vida e os humanos em meio ao caos moderno, à solidão tecnológica, sendo soterrados por informações e desencontros. "Esta é uma angústia que provoca. A conectividade e a globalização são ótimas, mas eu me policio para não passar muito tempo envolta disso e o espetáculo apresenta este questionamento", explica Julia.

Outro fundamental elemento apontado pela atriz é o formato da peça, bastante acelerada e dinâmica. "Um desafio foi entrar neste ritmo cômico, trazendo temáticas como a manipulação das notícias, mas que são abordadas de forma leve."

Um dos motivos para gerar tal agilidade é o jogo dos atores, sendo destacado por Julia como o melhor aspecto, dando vida e fazendo com que a roda da peça gire em função da sequência de cenas. "Simples assim é uma comédia amorosa dos nossos tempos, que fala sobre afeto, acredita no amor da amizade, das pessoas e da vida. Devemos estar de olhos abertos e presentes para notarmos isso", completa.