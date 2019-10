Veja o que fazer no fim de semana em Porto Alegre

Já tem o que fazer no fim de semana em Porto Alegre? A sessão Olha Só! no finde, comandada pelo colunista Ivan Mattos, está de volta. Entre esta sexta-feira (18) e domingo (20), as opções vão de boa música e bem variada, teatro e cinema do passado.

A lista de dicas está conectada com o conteúdo da editoria de Cultura do JC. Nesta sexta, o caderno Viver está no ar.

cantora Vanessa da Mata desembarca em Porto alegre neste sábado para apresentar seu show Quando deixamos nossos beijos na esquina, no palco do Bar Opinião. Mais desembarca em Porto alegre neste sábado para apresentar seu show Quando deixamos nossos beijos na esquina, no palco do Bar Opinião. Mais informações aqui

Festival da Canção Aliança Francesa é nesta sexta-feira no Salão de Atos da Ufrgs e tem entrada gratuita. É só levar um quilo de alimento não perecível. No dia 30 de novembro, tem a final nacional em Porto Alegre. Coloca na agenda! Tem mais música e para diversos gostos na Capital. Oé nesta sexta-feira no Salão de Atos da Ufrgs e tem entrada gratuita. É só levar um quilo de alimento não perecível. No dia 30 de novembro, tem a final nacional em Porto Alegre. Coloca na agenda! Saiba mais

grupo Fundo de Quintal, com quatro décadas fazendo samba, tem show no auditório Araújo Vianna neste domingo. , com quatro décadas fazendo samba, tem show no auditório Araújo Vianna neste domingo. Confira os detalhes

A Dama das Camélias. A atração estará no Theatro São Pedro em sessões neste sábado e domingo. No palco, também tem a montagem. A atração estará no Theatro São Pedro em sessões neste sábado e domingo. Confira mais aqui

A Era de Ouro do Cinema - anos 1930 e 1940, que vai estar na telona da Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico. O público também poderá conferir a exposição com materiais das produções pode ser vista de graça até 20 de dezembro. Veja o que vai pintar na tela. No Cinema, diversos filmes entram em cartaz, mas vale destacar a mostra, que vai estar na telona da Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico. O público também poderá conferir a exposição com materiais das produções pode ser vista de graça até 20 de dezembro. Veja o que vai pintar na tela. Confira os detalhes