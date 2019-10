Água é o tema da apresentação de dança e música do projeto Cenas mínimas

As artistas Paula Finn e Paola Kirst apresentam a performance de dança e música A rebentação, às 19h desta segunda-feira (21) e terça-feira (22), no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). A entrada para as apresentações que integram o projeto Cenas mínimas é mediante contribuição espontânea.

O principal elemento que envolve o espetáculo é a água, conhecida pelo movimento, inquietude e transformação. Com isso, Paula e Paola optam por apresentar uma performance com dança e música que procura refletir a trajetória de duas artistas que buscam o caminho da experimentação, seja de diferentes linguagens ou expressões. Para elas, a seleção da temática é uma forma de representar uma quebra de limites, em que propõe expor uma abundância de possibilidades, além de um sentimento sobre a forma de se expressarem no mundo.

A rebentação foi a primeira criação conjunta de ambas. As artistas se conheceram e se aproximaram no espetáculo dirigido por Thiago Colombo no Unimúsica de 2018. Na ocasião, as artistas fizeram participações especiais no concerto da série Témpano América e perceberam que existia uma vontade mútua de desenvolver o a performance.