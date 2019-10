Resgate das produções nos tempos áureos em exposição na Cinemateca Capitólio

Os cinéfilos terão uma oportunidade de contato com obras clássicas do cinema a partir de sexta-feira, às 19h30min, com a abertura da mostra A era de ouro do cinema: anos 1930 e 1940, na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085). A exposição com materiais das produções segue com entrada franca até 20 de dezembro.