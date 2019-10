Marô Barbieri será a patrona da Feira do Livro de Porto Alegre

A Câmara Rio-Grandende do Livro promoveu, nesta quarta-feira (16), a apresentação oficial da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre. O evento, que acontece de 1º a 17 de novembro, terá como tema “A curiosidade que nos move”, e anunciou como patrona deste ano a escritora e professora Marô Barbieri. Conhecida pelo trabalho com a literatura infantil, a autora é a oitava mulher a ocupar o patronato, além de ser a quarta consecutiva a receber a honraria.

A escolha dialoga com o espírito de estímulo ao conhecimento que a Feira pretende enfatizar na edição deste ano. Natural de Bento Gonçalves e autora de 27 livros, a maioria deles voltados para jovens leitores, Marô vê sua escolha como um sinal da valorização que a literatura infanto-juvenil tem vivenciado nos últimos anos. “Parece que a literatura infantil está se mostrando, para todos os públicos, como uma produção de qualidade. Tudo começa de forma um pouco devagar, mas penso que estamos em um rumo muito agradável, a partir de um grande comprometimento com a arte da palavra”, comemora.

Conhecida pela promoção de espaços de mediação para leitura, incluindo cursos de formação para mediadores, Marô espera estabelecer, durante a Feira, espaços de contato entre escritores e leitores, que estimulem a leitura como atividade lúdica e criativa. E reconheceu que um espaço como a Feira do Livro ganha um conteúdo político, a partir do momento conturbado vivenciado no Brasil.

“Temos que manter a característica de jamais desistir. Em minha vida, nunca desisti de fazer nada que me propus a fazer. A Feira é um espaço em que podemos e devemos resistir, promover a conversa de arte para a arte e defender, o tempo todo, que a arte é necessária e faz parte de uma vida plena”, declarou a patrona. Mudando o procedimento de anos anteriores, não foi apresentada uma lista prévia de finalistas, o que ampliou o suspense em torno da escolhida.

A edição deste ano terá alterações em relação a Feiras anteriores. De acordo com o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isatir Bottin Filho, não haverá praça de alimentação, em decorrência das obras no Centro Cultural da Caixa, que diminuíram o espaço disponível. Ao todo, serão 106 expositores, sendo 86 na área geral, 13 na área infantil e sete no setor internacional. A área infantil funcionará das 9h às 20h30min, enquanto as áreas geral e internacional abrem das 12h30min às 20h30min, exceto aos sábados, quando as atividades começam às 10h.

Segundo Jussara Rodrigues, que coordena a área geral da Feira do Livro, a diversidade será um dos eixos principais da programação, com espaço para autores ligados à literatura indígena e afro-brasileira, inclusive na área infantil. Atividades musicais e teatrais, além da realização de oficinas e atividades ligadas ao cinema e à literatura de cordel, também estão na agenda, com cerca de 500 atividades ao todo. "Nossa ideia é transformar a Feira em uma pesquisa de campo, um amplo espaço de debate", resume.