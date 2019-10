Banda paulista Early Morning Sky faz show gratuito em Porto Alegre

Tocando pela primeira vez na Capital, a banda paulista de shoegaze Early Morning Sky faz show gratuito neste sábado, às 17h, na Casa Obscura (Garibaldi, 776). Também se apresentam as bandas Loomer e Sapo Boi.

Promovendo o EP If I See You Again, a Early Morning Sky traz um som influenciado pelo rock psicodélico dos anos 1960, trazendo também elementos de space rock e música experimental. O grupo é formado pelos músicos Gerson Alves (voz, guitarra e synths), Xixo Sere (baixo) e Mauro Terra (bateria).

Os porto-alegrenses da Loomer têm mais de 10 anos de estrada, explorando sonoridades que unem o punk, o shoegaze e o dream pop. Autodenominados como "barulhentos", a Sapo Boi traz músicas do EP N.P.V.D.M., prometendo seguir a linha de alto volume das outras atrações.