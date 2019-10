Longevidade do samba com Fundo de Quintal no Auditório Araújo Vianna

São mais de quatro décadas de serviços prestados ao samba, e o conjunto Fundo de Quintal promete fazer jus a esse legal no show deste domingo, às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos, a partir de R$ 85,00, estão disponíveis no site Uhuu, no Teatro do Bourbon Country e, na data da apresentação, na bilheteria do local.

Marcado pela vitalidade e longevidade, o Fundo de Quintal foi o berço de grandes nomes da música brasileira, e funciona hoje como padrinho das gerações de sambistas que vieram depois. No palco, os pioneiros Bira Presidente, Sereno e Ubirany estarão acompanhados por Ademir Batera, Marcio Alexandre e Junior Itaguaí. De acordo com os seis músicos, os muitos fãs podem se preparar: na batida do tantã, do repique de mão e do pandeiro, a promessa é de uma sucessão de clássicos, com a categoria de um dos grupos mais premiados e respeitados da história do gênero.