Zerodoze lança seu primeiro DVD para comemorar 12 anos de estrada

Comemorando 12 anos de estrada, a banda Zerodoze fará o show de lançamento do seu primeiro DVD ao vivo neste sábado, às 23h, no Divina Comédia (República, 649). A noite terá também as presenças da banda Riffmaker, em um tributo aos heróis do hard rock, além do DJ Jason X. Ingressos, no local, custam R$ 25,00 - confirmando presença no evento do Facebook até 17h do dia do show, a entrada sai por R$ 20,00.

Com quatro discos lançados e um trabalho calcado no rock atual com letras em português, a Zerodoze tem Cristiano Wortmann (voz e guitarra), André Lacet (baixo) e Arthur Schavinski (bateria). Entre as marcas do currículo do power trio estão a abertura para o guitarrista Slash (2012) e a participação na Monsters Tour (2015), abrindo os shows de Ozzy Osbourne, Judas Priest e Motörhead em Porto Alegre.