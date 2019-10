Rodrigo Munari comemora três décadas de sucessos

O cantautor e escritor Rodrigo Munari comemora 30 anos de carreira com o show As histórias por trás das canções. Serão duas apresentações, no sábado e domingo, ambas às 20h, no Teatro da Santa Casa (Independência, 75). Ingressos antecipados, a R$ 50,00, estão à venda no site www.rodrigomunari.com.br.

Além de apresentar seus sucessos com os conjuntos Os Serranos, Enzo e Rodrigo e na carreira solo, Rodrigo Munari também faz o lançamento do livro autobiográfico musical, com o mesmo nome do show. Editada pela Munari Produções, nesta primeira obra, Rodrigo conta em primeira pessoa suas histórias e o contexto em que algumas de suas músicas foram criadas.