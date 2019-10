Edison Guerreiro faz show de lançamento do seu álbum de estreia

O compositor Edison Guerreiro faz show de lançamento para seu álbum de estreia, Mundodetempo, neste sábado, às 21h, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). Tendo como intérprete a cantora Aline Winter, o trabalho está disponível para audição em plataformas de streaming, e o show contará com participações especiais de Glau Barros e Alex Alano. Os ingressos custam R$ 20,00 e estarão disponíveis no local. Informações e reservas no telefone: (51) 99968 0576.

Totalmente autoral e independente, Mundodetempo tem oito músicas, e traz uma sonoridade basicamente acústica, com influências do jazz e do pop, abordando o tempo-espaço pela lógica poética. A direção musical e os arranjos são do guitarrista Jefferson Marx. O compositor trabalha atualmente em um segundo projeto, Do meu cantinho, que está sendo gravado por vários intérpretes da cena musical de Porto Alegre.