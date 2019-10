Festival da Aliança Francesa tem show de candidatos no Salão de Atos da Ufrgs

Nesta sexta-feira (18), às 20h, a Capital recebe a 12ª edição do Festival da Canção Francesa. O evento, promovido pela Aliança Francesa Porto Alegre, acontecerá no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110). A entrada é franca, por ordem de chegada, com doação de 1 kg de alimento.