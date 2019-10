Cinco olhares sobre Porto Alegre norteiam publicação da Diadorim Editora

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Quatro histórias sobre a Capital que, na verdade, são cinco. É o que leitor encontrará em Quatro contos de Porto Alegre (Diadorim, 86 págs., R$ 35,00), que será lançado nesta quinta-feira (17), às 19h30min, no Baden (Jerônimo de Ornelas, 431). Os cinco autores - Jéferson Assumção, Jeferson Tenório, Maria Helena Weber, Moisés Mendes e Vitor Necchi - estarão autografando exemplares.

O livro é o terceiro volume de uma série, iniciada com Quatro contos de boxe (2017) e Quatro contos tchecos (2018). Desta vez, optou-se por incluir um "bônus" na seleção, como uma espécie de reverência à cidade que inspirou os autores.

Para Luís Augusto Fischer, na apresentação da obra, são histórias "sobre a cidade que engana e mergulha no estranho, mas é amada secretamente por todos". O terceiro volume marca também os três anos da Diadorim Editora, que estreou no mercado com Todos querem ser Mujica (2016), primeiro livro de Moisés Mendes.