Exposição celebra obras de 16 mulheres que produzem no VW Atelier Coletivo

Acontece hoje, na Galeria Nieto (Lucas de Oliveira, 432), a abertura da exposição Equilíbrio. A mostra reúne obras de 16 mulheres que produzem arte no VW Atelier Coletivo, espaço de propriedade da destacada artista gaúcha Vera Wildner até seu falecimento, em 2017. A visitação vai até 16 de novembro, de segunda-feira a sexta-feira (9h às 19h) e nos sábados (10h às 14h), sempre com entrada franca.

Com a morte de Vera Wildner, o compromisso de tocar o VW Atelier Coletivo para a frente ficou com sua filha, Liane Paiva. No espaço, atuam desde artistas com formação clássica em artes visuais até autodidatas, com uma diferença de mais de 50 anos entre a mais velha (Clara Serrano, 87 anos) e a mais nova (Ana Mähler, 36). Unidas pelo desejo de produzir e compartilhar arte, elas fazem uso do sobrado da VW, localizado na Anita Garibaldi, em Porto Alegre, como um reduto que favorece diferentes técnicas, estéticas, trajetórias e gerações.