Pedra e água são temas das duas exposições no Clube de Cultura de Porto Alegre

Paisagens rituais, da artista peruana Augusta Sarria Larco, e Distorções, da brasileira Rose Aguiar, são abertas no Clube de Cultura (Ramiro Barcelos, 1.853) nesta quarta-feira (16), às 19h. A entrada para as mostras são gratuitas.

Com pinturas em técnica mista sobre tela, Augusta apresenta paisagens que giram ao redor da pedra (Wanka) como personagem principal. Na exposição, a artista também exibe as cores e formas da geografia do seu local de origem. Já Rose embasa sua mostra fotográfica na água como matéria-prima. O ensaio mostra formas abstratas e silhuetas.

Na programação, também estão previstos encontros com as artistas. No sábado, às 17h, Rose fala sobre o seu processo de criação, enquanto Augusta realiza um encontro em 29 de outubro, abordando seu trabalho e o panorama atual das artes no Peru.