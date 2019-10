O que fazer no fim de semana em Porto Alegre

O fim de semana está chegando e é hora de conferir as atrações culturais e de lazer na cidade. O colunista Ivan Mattos apresenta suas dicas em diversas áreas. No caderno Viver, deste fim de semana, também tem muitas opções de programa.

Nesta sexta-feira, a Tânia Carvalho e Ivan Mattos, titular da coluna de dicas do Olha Só! no Finde!, recebem Mauro Castro, conhecido motorista de táxi em Porto Alegre, no programa do café no Ling, no centro cultural. Castro vai contar histórias divertidas e inusitadas em mais de 30 anos rodando pelas ruas da Capital. A entrada é franca. O Instituto Ling fica na rua João Caetano, 440, no bairro Três Figueiras.

Esta sexta-feira (11) começa embalada pelo show do cantor e compositor Marcelo Falcão, ex-vocalista do Rappa, que faz show no Araújo Vianna, com seus maiores sucessos.

O novo filme de Ang Lee, Projeto Gemini é o destaque no cinema, trazendo Will Smith em um filme com rodado com novíssimas tecnologias cinematográficas.

As cantoras Tulipa Ruiz e Gal Costa são atrações do Festival Meca, em Maquiné, na Fazenda Pontal, neste sábado (12), com mais de 15 horas de programação musical para todos os gostos.

Pensando na criançada, a primeira edição do Festival de Teatro para Crianças, até domingo, no Theatro São Pedro, com espetáculos apresentados pelas melhores companhias locais.

Você já sabe, para conferir estas e outras sugestões culturais, entra no nosso site e programa o teu fim de semana. Boa diversão.